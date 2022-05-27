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الاقتصادي
100% نسبة تملّك الأجانب لأسهم «أرامكس»
مستودع تابع لـ «أرامكس»
27 مايو 2022 17:36

 
دبي (الاتحاد) أعلنت أرامكس، عن حصولها على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة لرفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة من 49% إلى 100%، لتصبح أرامكس بذلك أول شركة مدرجة في سوق دبي المالي تسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها المتاحة للتداول. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً بالنسبة لأرامكس بشكل خاص، والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. وقد جاء هذا القرار في ضوء التعديلات المهمة في قوانين الملكية الأجنبية والاستثمار في الدولة وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتم الإعلان عنها خلال العام 2020، والتي من شأنها، إلى جانب السياسات الداعمة للمستثمرين، أن تعزز ممارسات وآليات حوكمة الشركات بما يسهم في حماية مصالح جميع المساهمين".

هيئة الأوراق المالية والسلع
أرامكس
سوق دبي المالي
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