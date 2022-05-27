«الصير مارين» تستحوذ على ناقلتين للشحن بـ 246 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد) - استحوذت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية على ناقلتين لشحن الغاز البترول المُسال بصفقة بلغت قيمتها 246 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم. وحسب بيان للشركة، تستهدف الصير مارين، التي تنتهج استراتيجية توسعية لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الشحن التجاري، الاستحواذ على 15 سفينة أخرى خلال العام 2022. وتضاعف الطلب على عقود ناقلات المنتجات وقطاعات الغاز نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخراً. وتبلغ سعة ناقلتي غاز البترول المُسال الجديدتين «MT Alcor» و«MT Alkaid» 20,700 متر مكعب، ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للناقلتين 25%. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «تمتلك الصير مارين مكانة مالية وتشغيلية قوية، ما يتيح لها إمكانية الاستفادة من التوجهات الإيجابية الحاصلة في مجال الشحن البحري العالمي، لا سيما في قطاع غاز البترول المُسال. تعمل الشركة على تطوير قاعدة قوية وواسعة من العملاء، وتمضي بوتيرة متسارعة لتلبية الطلب المتنامي على عقود إيجار السفن. تسهم مثل هذه الصفقات في توسيع نطاق عملياتنا بشكل كبير، وتوفر عوائد مجزية للشركة ومساهميها». تم الاستحواذ على الناقلتين عبر تعاون وثيق مع عدد من البنوك الدولية ومنها «آي إن جي» و«بنك أوف أميركا».