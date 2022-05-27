8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع



دبي (الاتحاد) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي اليوم أكثر من 8.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2413 مبايعة بقيمة 6.34 مليار درهم منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 1.59 مليار درهم و2116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.75 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 218 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ورسان الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 186 مليون درهم بمنطقة الحبية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 286 مبايعة بقيمة 563 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 194 مبايعة بقيمة 635 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 495 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.02 مليار درهم منها 41 رهن أراض بقيمة 350.91 مليون درهم و341 رهن فلل وشقق بقيمة 1.66 مليار درهم وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 739 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 213 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 89 هبة بقيمة 413.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 86 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 52 مليون درهم.