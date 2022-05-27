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مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
مقر سوق أبوظبي
27 مايو 2022 15:26

تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشرها بنسبة 4.65 %، في ظل ارتفاع التداولات في مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمارات، والطاقة. في حين سجلت بورصة فلسطين ارتفاعاً بنسبة 2.68 % وبورصتا مسقط ودمشق تحسناً بنسبة بلغت أقل من 1%، حسب بيانات صندوق النقد العربي. وكشفت بيانات النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 تراجعاً طفيفاً بنحو 0.04 %، أي ما يعادل 0.21 نقطة، ليصل إلى نحو 501.16 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر مايو 2022". وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 بنسبة 8.67 % مقارنةً بالأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر مايو 2022، بسبب انخفاض قيمة التداول في عشر بورصات عربية، مقابل ارتفاع نشاط التداولات في أربع بورصات عربية أخرى. و على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 1.45% نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو من عام 2022 نتيجة تراجع القيمة السوقية في ثماني بورصات عربية، في حين سجلت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد تصدرت بورصة بيروت الارتفاعات على مستوى القيمة السوقية، مع تسجيل مؤشرها صعوداً بنسبة 16.29%، مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاع البنوك بشكل رئيس.

البورصات العربية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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