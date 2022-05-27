3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي اليوم

انطلقت في دبي اليوم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر ثلاثة أيام لتقدم لسكان المدينة وزوارها الكثير من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب فرصة ربح جوائز رائعة. ويمكن للمتسوقين الإستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 بالمائة في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في المدينة والتي تقدم منتجات متنوعة تناسب الجميع من خطوط الأزياء العصرية إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات ومستلزمات المنزل وغيرها. وتتنوع العروض الترويجية لتمكين المتسوقين من الإستفادة من هذه الفرصة لاقتناء مختلف المنتجات التي يفضلونها . وتعد فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من أهم الأحداث المرتقبة السنوية لسكان دبي وزوارها والتي تقام على مستوى المدينة بمختلف مراكز التسوق الرئيسية في دبي .

المصدر: وام