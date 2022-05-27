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الاقتصادي
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار
27 مايو 2022 09:46

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1854.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4 بالمئة.
وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.95 دولار للأوقية. وصعدت حوالي 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.
واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولار. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2015.96 دولار، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو ثلاثة بالمئة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.

المصدر: وكالات
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