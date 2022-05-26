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الاقتصادي
منظمة التجارة تدعو إلى عدم حظر الصادرات الغذائية
نجوزي أوكونجو
27 مايو 2022 00:18

جنيف (أ ف ب) 

حثت مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويالا أمس الأول دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية، بعدما أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية.
وقالت أوكونجو-إيويالا لصحفيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «نحاول أن نقول للدول الأعضاء أن يخفّفوا من حظر الصادرات».
وأضافت: «لا نريد لهذا الأمر أن يتفاقم ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار».
وأتت دعوة مديرة المنظمة بعد ساعات من قرار أصدرته الهند، وحدّدت بموجبه صادراتها من السكّر إلى عشرة ملايين طنّ سنوياً حتى سبتمبر، وذلك من أجل حماية مخزون البلاد وخفض التضخم.

منظمة التجارة
منظمة التجارة العالمية
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