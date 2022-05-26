تعاون بين «مالية عجمان» و«أبوظبي الأول» و«ماغناتي»

عجمان (وام)

وقعت دائرة المالية بحكومة عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي لحلول المدفوعات، بهدف دعم إطلاق خدمات وقنوات دفع جديدة، عبر تطبيق منصة سداد عجمان. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دائرة المالية المستمرة لتطوير خدمات مالية مبتكرة تتيح للمتعاملين دفع رسوم الخدمات رقمياً من خلال المنصة الموحدة للمدفوعات، والتي تعطي للمتعاملين تجربة فريدة وإدارة معاملاتهم المالية اليومية بشكل يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان: إن الاتفاقية تمثل رافداً من شأنه أن يسهم في ترسيخ ريادة إمارة عجمان كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2071.

وأضاف آل علي: «إن إسعاد المتعاملين دائماً يأتي ضمن قائمة أولويات دائرة المالية، وفي هذا السياق تعمل الدائرة دائماً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال الابتكار الرقمي في الخدمات المالية، ولا سيما من خلال هذه الشراكة التي ستتيح للمتعاملين خيارات وقنوات دفع جديدة توفر لهم السهولة والراحة والدرجة العالية من الأمان».

من جانبه، أعرب رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati، عن ثقته بأن الشراكة مع دائرة المالية في عجمان ستدعم مبادرة سداد عجمان، وستسهم بشكل مباشر في تسريع انتقال الإمارة إلى الاقتصاد غير النقدي، وإتاحة المجال أمام الهيئات الحكومية للاستفادة من مزايا الأمن والمرونة التي توفرها تقنيات الدفع الرقمية.