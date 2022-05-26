مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم 40 شركة مبتكرة

ريم البريكي (أبوظبي)

قدم مكتب أبوظبي للاستثمار عبر برنامج الابتكار، الدعم لنحو 40 شركة من الشركات المبتكرة التي تعمل في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية لتمكينها من تطوير أعمالها وتوسعتها في إمارة أبوظبي، حسب المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار.

وقال في تصريحات صحفية خلال الإعلان عن إطلاق العلامة التجارية الأميركية للمثلجات «SMiZE Cream» أول فروعها الخارجية في أبوظبي، إن برنامج الابتكار، الذي تم إطلاقه عام 2020، والتابع لمكتب أبوظبي للاستثمار يقدم مجموعة حوافز مالية وغير مالية بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار) للمساعدة في توفير فرص أكبر للمستثمرين في إمارة أبوظبي، ويقدم المكتب من خلال هذا البرنامج منح ونسب استرداد على النفقات للشركات المؤهلة لتمكينها من تأسيس أعمالها وتطويرها في الإمارة.

رائدات الأعمال

وأعلنت عارضة الأزياء العالمية السابقة ورائدة الأعمال «تايرا بانكس» عن نيّة علامتها التجارية الفاخرة للمثلجات «SMiZE Cream»، ومقرها لوس أنجلوس، افتتاح أول موقع دولي لها خارج الولايات المتحدة، في الربع الأخير من عام 2022، بأبوظبي. ويمثل هذا الإنجاز المهم للعلامة التجارية ثمرة التعاون مع برنامج «آكسس أبوظبي»، الذي يحظى بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، ويهدف لدعم النساء ورائدات الأعمال من مختلف شرائح المجتمع غير المدعومة والمشاريع التي تقودها أقليات في الولايات المتحدة الأميركية لتوسيع وتطوير أعمالهن في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «نحن سعداء جداً بهذا الإعلان ونتطلع إلى الترحيب بالسيدة بانكس وشركة SMiZE Cream ضمن برنامج آكسس أبوظبي، ويسرنا اختيار رائدة الأعمال الناجحة لعاصمة الإمارات كأول وجهة دولية تتوسع فيها شركتها. ويهمنا التأكيد على أن الفرص المتنامية التي تتيحها أبوظبي من خلال ما توفره من لوائح تنظيمية مناسبة ودعم شامل، يمكّن الشركات العالمية من الاعتماد على الإمارة كنقطة انطلاق لتحقيق النمو. كما إن مكتب أبوظبي للاستثمار ملتزم بدعم رواد الأعمال الساعين إلى تحقيق أحلامهم في التوسع الدولي في الإمارة وانطلاقاً منها».

«آكسس غرانتد»

وكشفت رائدة الأعمال «تايرا بانكس» عن هذا الإعلان أمام حشد من رواد الأعمال وطلاب إدارة أعمال وصناع القرارات والمؤثرين المشاركين في الجلسة الافتتاحية لبرنامج «آكسس غرانتد» (Access Granted)، التي أقيمت في السعديات.

وكانت تايرا بانكس قد أطلقت SMiZE Cream عام 2021 كعلامة تجارية فاخرة لنوع من المثلجات الذي لا يقتصر تميزه على الطعم الرائع، بل يتمتع أيضاً بالتصميم الملفت لأكواب المثلجات. كما تعمل العلامة التجارية على استخدام الواقع المعزز في عبواتها، وتشجع على السعي لتحقيق الأحلام والطموحات.

فرص التوسع

شهدت فعالية «آكسس غرانتد» مشاركة وفد Women of Web3، وهو وفد نسائي بالكامل من رائدات الأعمال في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين وغيرهن من رائدات الأعمال في مجالات الويب 3.0، واللواتي قدمن إلى أبوظبي لاستكشاف فرص التوسع التي يوفرها لهن برنامج آكسس أبوظبي. ومن بين المتحدثات في الفعالية ساندي كارتر، نائب الرئيس الأول في شركة Unstoppable Domains، وأولاينكا أودينيران، مؤسِسة ورئيسة مجلس بلاك وومن بلوكتشين، وكاثي وو، مديرة علاقات المستثمرين في شركة Multicoin Capital، وجينيفييف بوس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة Poplar، وليزا ماير، مؤسسة شركة Boss Beauties، وجانيس تايلور، مؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة EQ Exchange. وتطرقت المتحدثات إلى التحديات والفرص ومستقبل هذا القطاع، حيث إن 5-7 % فقط من جميع مستخدمي العملات المشفرة هم من النساء، بينما تبلغ نسبة المرأة من العاملين في مجال تقنية البلوك تشين 12 % فقط.