«الواحة كابيتال للاستثمار» يحصد جائزة «أفضل صندوق أسهم»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي تديره شركة الواحة كابيتال، جائزة «أفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة» من جوائز «يوروهيدج» لعام 2021.

يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من أسهم الشركات العامة المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحقق خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 أبريل 2022 عائداً صافياً بلغ 42.8%. ومنذ تأسيسه في العام 2014، بلغ صافي العائد التراكمي للصندوق 296.4% متفوقاً بشكل كبير على أداء المؤشر المرجعي الذي حقق عائداً بنسبة 94.5%.

ويهدف الصندوق إلى التفوق على متوسط أداء الشركات المماثلة في السوق من حيث العوائد المعدلة حسب المخاطر، بالاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة. ويعتمد الصندوق على نهج محكم في تقييم فرص الاستثمار تقوم على دراسة المقومات الأساسية للأسهم المستهدفة ومن ثم تحليل الظروف الاقتصادية العامة والمؤشرات الفنية، مما يمكنه من تحقيق أفضل أداء ممكن خلال مختلف دورات السوق واقتناص الفرص فور ظهورها.