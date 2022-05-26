«سوق أبوظبي» يُطلق خدمة «وقف الأوراق المالية» لدعم الجهود الخيرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، تتيح للمستثمرين تقديم أسهم مالية لدعم الجهود الخيرية من خلال وقف أوراقهم المالية.

وتوفر خدمة «وقف الأوراق المالية» الجديدة، المقدمة من سوق أبوظبي، للمستثمرين فرصة التبرع بأسهمهم لصالح حساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر لدى السوق، حيث سيتم تحويل أرباح الأسهم المخصصة للوقف الخيري إلى الحساب المصرفي للمؤسسة عن طريق سوق أبوظبي، بهدف تمويل ودعم مجموعة واسعة من الجهود والمبادرات الخيرية والإنسانية والتي يتسنّى للمستثمرين الاختيار من بينها، بما في ذلك المشاريع التعليمية والصحية ومبادرات الدعم الأسري. وبإمكان المؤسسة، عقب موافقة سوق أبوظبي، بيع هذه الأسهم الوقفية لدعم مبادراتها وجهودها الخيرية.

وقع مذكرة التفاهم علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، وسعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ خلال حفل توقيع أٌقيم في مقر السوق.

وقال علي محمد المطوع: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة جديدة في إطار التزام المؤسسة بتوفير القنوات المختلفة التي تتيح للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء الفرصة للمساهمة في دعم الوقف الخيري من خلال الأسهم المالية».

وأفاد المطوع بأن عوائد وقف الأسهم المالية سيتم استثماراها في مشروعات وقفية يعود ريعها على دعم التعليم والصحة والبحث العلمي والعلاج وتمكين الأيتام وأصحاب الهمم وغيرها من مصارف الوقف الشرعية، وذلك بحسب شروط الواقف.

ومن جانبه، قال سعيد حمد الظاهري: «ستوفر الشراكة بين سوق أبوظبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر قناة جديدة لجمع التبرعات الخيرية، وهي تعكس التزامنا وحرصنا الحثيث على التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والإقليميين دعما للجهود الخيرية والقضايا الإنسانية».

تأتي مذكرة التفاهم الأخيرة ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة التي أبرمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إطار ترجمة مستهدفات استراتيجية «ADX One» التي تم الإعلان عنها في مستهل عام 2021. وتنضوي تحت هذه الاستراتيجية 22 مبادرة يُهدف من خلالها تعزيز آليات الحوكمة المؤسسية وتلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين محلياً وإقليمياً.