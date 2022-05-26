2.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 1.72 مليار درهم منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 320.33 مليون درهم و541 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 186 مليون درهم بمنطقة الحبية الثالثة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 396.52 مليون درهم منها 7 رهن أراض بقيمة 56.1 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 340.42 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 40.18 مليون درهم.