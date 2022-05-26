«غرفة دبي» تطلق مجموعة عمل الحديد والصلب

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة عمل الحديد والصلب، إحدى مجموعات الأعمال الجديدة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي. وقالت الغرفة في بيان: يشكل تأسيس المجموعة خطوة مهمة نحو توحيد جهود الشركات العاملة في هذا القطاع، وخدمة أهدافهم ومصالحهم المهنية، بالإضافة إلى تعزيز تواصلهم مع الجهات الحكومية المعنية، فيما يختص بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم أعمالهم.

واجتمع أعضاء مجموعة العمل الجديدة مؤخراً برئاسة بهارات بهاتيا مع غرفة تجارة دبي ممثلة بحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية، في مقر الغرفة لبحث فرص دعم صناعة الحديد والصلب، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، ومناقشة التحديات والفرص وتنسيق الجهود المشتركة وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية.

وأشار الهاشمي إلى أهمية تأسيس المجموعة التي ستحرص على توحيد أصوات اللاعبين الرئيسين العاملين في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بتنافسية هذه الصناعة خصوصاً مع اهتمام الإمارة بتنويع الاقتصاد، والتركيز على قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مستقبل الغد، مؤكداً حرص الغرفة على تذليل كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتوفير كل الدعم بما يضمن تنافسية ونمو القطاع الخاص.