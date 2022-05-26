خطط لتطوير البرامج التدريبية في «الإمارات للدراسات المصرفية»

ترأس معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد اليوم بحضور أعضاء المجلس. وهنأ معاليه في مستهل الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وتمنى لهم النجاح في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم، بما يحقق تعزيز تنافسية القطاع المالي والمصرفي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع. وشكر معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على ثقته الغالية ودعمه لمجلس الإدارة الجديد لتحقيق الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تدريب الشباب من الكوادر الوطنية وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وتقدم معاليه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المعهد السابق على جهودهم ومبادراتهم التي ساهمت في تطوير العمل في المعهد. وأكد معاليه أن مجلس إدارة المعهد سيعمل على هيكلة الخطط والبرامج التدريبية للمعهد وتطويرها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم خطط تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي في المستويات المهنية والقيادية المختلفة، ويسهم في تعزيز استراتيجية التوطين في القطاع المالي والمصرفي وتطوير الاقتصاد الوطني. وأشار إلى إضافة مهمة جديدة إلى مهام المعهد، وهي متابعة تنفيذ مبادرات المصرف المركزي للتوطين باعتباره شريكاً استراتيجياً للقطاع المصرفي والمالي والاقتصادي ومعنياً بتزويد القطاعات الاقتصادية الحيوية بالكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي والمالي. وناقش المجلس خلال الاجتماع، المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض التقرير السنوي عن أنشطة ومشاريع المعهد، بالإضافة إلى التقرير المالي والإداري واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وانتخب المجلس في الاجتماع سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع الشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد. كانت الجمعية العمومية للمعهد، أقرت خلال الاجتماع، الذي عقد في وقت سابق، إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ليكون محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيسا لمجلس الإدارة، وتفويض المجلس الجديد بتعديل النظام الأساسي للمعهد لتحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للمصرف المركزي وتضمنت التعديلات إحلال المصرف المركزي ممثلاً بمجلس إدارته، محل الجمعية العمومية للمعهد باختصاصاتها كافة. حضر اجتماع مجلس الإدارة، إلى جانب معالي رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس، أعضاء مجلس الإدارة وهم علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وإيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وإيهاب أنيس العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، وشهاب الزعابي، رئيس الترخيص في المصرف المركزي إضافة إلى سعادة جمال الجسمي مدير عام المعهد.