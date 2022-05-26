«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً

سيد الحجار (أبوظبي) أعلنت مجموعة حديد الإمارات -أركان عن انخفاض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 13% لتصل إلى 2750 درهماً للطن، اعتباراً من 1 يونيو المقبل مقارنة بـ 3180 درهماً في مايو الجاري.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا السعر لا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو أي رسوم أخرى يتم تطبيقها على سعر المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام.

وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة قد بدأ الارتفاع بداية من شهر مارس الماضي لنحو 2590 درهماً للطن، بعد استقرار لنحو 3 أشهر عند مستوى 2490 درهماً، لتواصل الأسعار الارتفاع في أبريل وصولاً إلى 3125 درهماً للطن، ثم 3180 درهماً في مايو 2022.

وأكدت المجموعة حرصها على تجنب الارتفاع الكبير في أسعار حديد التسليح على المستخدمين النهائيين، حيث لا تزال أسعار هذا المنتج في السوق المحلية من ضمن الأسعار الأقل مقارنة ببقية دول العالم.

وحققت مجموعة حديد الإمارات أركان إيرادات بقيمة 2.04 مليار درهم للربع الأول من 2022 مقارنة مع 233.5 مليون درهم في عام 2021.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 72.6 مليون درهم مقارنة مع 1.2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2021، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم المبيعات.

وأكدت المجموعة أن الأرباح القوية تعكس حجم التأثير الإيجابي لخطوة الاندماج التي شهدها الربع الأخير من عام 2021 بين شركة أركان وحديد الإمارات.

ومثلت أسواق التصدير نحو 45% من إجمالي مبيعات حديد الإمارات في 2021، بينما تم بيع باقي المبيعات داخل الأسواق المحلية في دولة الإمارات، والتي حافظت حديد الإمارات على مكانتها الرائدة بها بحصة سوقية تبلغ 60%.

وتنتج حديد الإمارات 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية، بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإسهام في التنمية الصناعية المستدامة في الدولة وتنويع بنية اقتصادها، من خلال تعزيز صادراتها إلى العالم.