«ماجد الفطيم»: انتعاش الحركة التجارية بمراكز التسوق في 2022



دبي (الاتحاد) تشهد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، والبالغ عددها 18 مركزاً على مستوى الدولة، انتعاشاً ملحوظاً في الحركة التجارية منذ بداية العام الجاري، حسب فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، في «ماجد الفطيم العقارية»، الذي أشار إلى تسجيل بعض المراكز مستويات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالمبيعات والزوار. وقال شرف خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس للكشف عن نتائج حملة «التصويت الخاص لمراكز التسوق سيتي سنتر»إن مؤشرات عام 2022 تؤكد تحقيق أداء أفضل من عام 2021، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في المراكز التابعة للشركة تبلغ حالياً نحو 98%، مشيراً إلى السعي بصورة مستمرة إلى استقطاب أبرز وأهم العلامات التجارية إلى الإمارات. وأضاف شرف: شهدنا منذ بداية 2022 نمواً كبيراً في عدد الزوار على مراكز التسوق التابعة للشركة على مستوى الدولة، حيث الزوار متعطشون للتسوق والترفيه والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي تتناسب المواطنين والمقيمين والزوار على سواء، كما دعم «إكسبو 2020 دبي» هذا النمو إلى حد كبير وبالأخص من أعداد السياح التي قدمت إلى الإمارات من جميع أنحاء العالم خلال فترة الحدث العالمي. وقال شرف إن مساحات التجزئة في الإمارات مازال أمامها فرص للنمو والتوسع، إذ لم تصل إلى مرحلة التشبع بعد خاصة في ظل استمرار الزيادة السكانية والتوسع العمراني، بالتزامن مع ترسخ مكانة الدولة ودبي الإقليمية والعالمية في قطاع التسوق، فيما يظل البقاء لمراكز التسوق والتجزئة التي تقدم الأفضل للمستأجرين والزوار من حيث نوعية الخدمات والقيمة المضافة. وبالإشارة إلى توظيف التقنيات الجديدة لخدمة المسوقين ومنها «الميتافيرس» وغيرها أوضح أن الشركة تدرس كل ما يعزز تجربة التسوق لدى الزوار وبالأخص المتعلقة بالتسوق الإلكتروني والتخطيط المسبق قبل زيارة المول وحجز المواقف مسبقا، بالإضافة إلى أساليب جديدة للتسوق مثل «التسوق براحة» بعدم حمل المشتريات والتجول بها واستلامها عند الخروج أو مفهوم «تسوق وادفع لاحقاً» وغيرها من المفاهيم المستجدة. وفيما يتعلق بنتائج التصويت الخاص لمراكز التسوق سيتي سنتر، أكد شرف أهمية هذه الاستطلاعات التي تهدف إلى الوصول إلى فهمٍ أفضل فيما يتعلق بما تريده المجتمعات وتتطلع إليه من مراكز التسوق، والوصول إلى تجربة تسوق تلبى كافة تطلعات المتسوقين وزوار المراكز، لافتاً إلى أنه من خلال نتائج التصويت الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص بات لدى الشركة معرفة أوسع للاتجاهات والأفكار والرؤى المتعلقة بتغيير سلوك المستهلك، وتطور احتياجات الزبائن ورغباتهم. وذكر أن نتائج التصويت الخاص بمراكز تسوق سيتي سنتر، أظهرت حتى الآن على نطاق واسع أن العملاء يرغبون في رؤية مراكز التسوق في سيتي سنتر المستقبلية، على أنها مساحات تقدم الطعام والصحة والرفاهية والخدمات المختلطة والمريحة، فضلاً عن التجارب الجديدة. كما أنهم أكثر وعياً فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة، حيث زاد الاهتمام بالأثر البيئي.

فؤاد شرف