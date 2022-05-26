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الاقتصادي
الصين تتعهد «ببذل كل الجهود» بشأن نقل البضائع
أرشيفية
26 مايو 2022 15:37

قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين سوف «تبذل كل الجهود» لضمان نقل سلس للبضائع الأجنبية ومساعدة المصدرين والمستوردين الذين تضرروا من جائحة كورونا على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاو فينج المتحدث باسم الوزارة القول في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصين سوف تحل مشاكل شركات التجارة الأجنبية سريعاً.

وأضاف أن الوزارة سوف تستمر في توسيع سعة الشحن لكي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من سعة الشحن الجوي لضمان نقل المعدات والمنتجات وقطع الغيار المهمة.

المصدر: وكالات
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الصين
الاقتصاد
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