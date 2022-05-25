نصف تريليون درهم تجارة الإمارات خلال الربع الأول

يوسف العربي (أبوظبي)

نما إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20.5% لتصل إلى 499.69 مليار درهم، مقابل 414.55 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً.

وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نمت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 17.3% لتصل إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى 130.47 مليار درهم، مقابل 108.4 مليار درهم مسجلة نسبة نمو 20%.

وعلى صعيد الواردات بلغت 281.19 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 231.14 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

أبرز الشركاء التجاريين

وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع الأول بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي قدره 56.59 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 46.20 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 32.5 مليار درهم.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بقيمة 25.8 مليار درهم، ثم العراق خامساً بنحو 20.37 مليار درهم، تليها سويسرا بقيمة 18.65 مليار درهم.

وجاءت تركيا في الترتيب السابع بقيمة 17.27 مليار درهم، تليها اليابان بقيمة 12.944 مليار درهم، ثم هونج كونج بقيمة 12.58 مليار درهم، وحلت عمان عاشراً بقيمة 11.48 مليار درهم.

واستحوذت بذلك الدول العشر الأولى على ما نسبته 51% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

أسواق التصدير

وأظهرت البيانات تصدر سويسرا قائمة أكبر أسواق للصادرات الإماراتية خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن استقبلت صادرات بقيمة 12.99 مليار درهم، تلتها الهند بإجمالي صادرات بلغت 8.72 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بصادرات بلغت 7.94 مليار درهم، ثم هونج كونج بقيمة 6.82 مليار درهم وعمان بقيمة 4.58 مليار درهم.

وجاءت تركيا سادساً بنحو 3.27 مليار درهم، والكويت بقيمة 2.96 مليار درهم وحلت الولايات المتحدة في الترتيب التالي بقيمة 2.88 مليار درهم، ثم الصين بقيمة 2.83 مليار درهم، ثم العراق بقيمة 2.65 مليار درهم.

وبلغت حصة الدول العشر الأولى، 63% من إجمالي صادرات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وجاء الذهب الخام أو نصف مشغول في مقدمة أبرز صادرات الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بإجمالي 31 مليار درهم، ثم الألومنيوم الخام بنحو 6.35 مليار درهم، يليه الزيوت المعدنية بقيمة 3.53 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 3.5 مليار درهم.

أسواق الواردات

وفي المقابل تصدرت الصين قائمة أسواق الواردات إلى الدولة بنحو 49.72 مليار درهم، تلتها الهند بنحو 23.88 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 17 مليار درهم، ثم تركيا بقيمة 12.6 مليار درهم، واليابان بقيمة 10.69 مليار درهم.

وجاء الذهب الخام في مقدمة أبرز السلع التي تم استيرادها بنحو 51.98 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف، وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات بقيمة 21.23 مليار درهم، والألماس بقيمة 19.14 مليار درهم، وزيوت نفط غير خام بقيمة 13.1 مليار درهم والسيارات 13 مليار درهم.

إعادة التصدير

أفادت البيانات تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أسواق إعادة التصدير من الإمارات بنحو 16.58 مليار درهم، تلاها العراق بنحو 14.2 مليار درهم، ثم الهند 13.59 مليار درهم، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 5.8 مليار درهم، والكويت بقيمة 5.49 مليار درهم.

وحل الألماس في مقدمة السلع التي أعيد تصديرها بقيمة 20.9 مليار درهم ثم أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات بقيمة 15.83 مليار درهم، ثم الزيوت المعدنية بقيمة 8 مليارات درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 7.23 مليار درهم ثم السيارات 6.4 مليار درهم.