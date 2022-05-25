الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
مجلس «آيرينا» يختتم أعماله في أبوظبي
مشاركون في اجتماعات مجلس «آيرينا» بأبوظبي
25 مايو 2022 21:33

 
أبوظبي (وام) اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي بعد يومين من المباحثات حول استراتيجية الوكالة على المدى المتوسط وإعادة انتخاب مديرها العام. وأعرب جميع أعضاء المجلس الـ 21 عن دعمهم الكامل لتجديد ولاية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا. وسيتم طرح مقترح التجديد لتصويت الدول الأعضاء في الوكالة خلال اجتماع جمعيتها العامة المقرر عقده مطلع عام 2023. وعرض لا كاميرا رؤيته لعمل وتوجهات الوكالة من خلال استراتيجيتها متوسطة المدى حتى عام 2027. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، إنه للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف «آيرينا»، من الضروري جداً توقع مسار التغيير وفهم التأثيرات واسعة النطاق لتحول قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، قبل أن يبدأ الاهتمام بالهيدروجين كأولوية رئيسية في سياسات الطاقة، كنا السباقين إلى دعم هذا القطاع على صعيد التكنولوجيا والسياسات والعوامل الجيوسياسية. وأكد أن الوكالة تمثل جميع الدول، بدءاً من البلدان المتقدمة، مروراً بالاقتصادات الانتقالية والناشئة، وانتهاءً بالجزر الصغيرة. وشدد على أهمية تنوع أعضاء الوكالة كعامل أساسي لمساعدة المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار تحول قطاع الطاقة على نحو شامل ومرن وعادل للجميع. واستعرض لا كاميرا جهود الوكالة في مجال المعادن الأساسية للقطاع، بما يؤكد مكانتها الريادية وسعيها الدائم لمواكبة الموضوعات الأبرز التي تساهم في دفع أجندة تحول قطاع الطاقة العالمي.

آيرينا
أبوظبي
آخر الأخبار
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©