مجلس «آيرينا» يختتم أعماله في أبوظبي



أبوظبي (وام) اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي بعد يومين من المباحثات حول استراتيجية الوكالة على المدى المتوسط وإعادة انتخاب مديرها العام. وأعرب جميع أعضاء المجلس الـ 21 عن دعمهم الكامل لتجديد ولاية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا. وسيتم طرح مقترح التجديد لتصويت الدول الأعضاء في الوكالة خلال اجتماع جمعيتها العامة المقرر عقده مطلع عام 2023. وعرض لا كاميرا رؤيته لعمل وتوجهات الوكالة من خلال استراتيجيتها متوسطة المدى حتى عام 2027. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، إنه للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف «آيرينا»، من الضروري جداً توقع مسار التغيير وفهم التأثيرات واسعة النطاق لتحول قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، قبل أن يبدأ الاهتمام بالهيدروجين كأولوية رئيسية في سياسات الطاقة، كنا السباقين إلى دعم هذا القطاع على صعيد التكنولوجيا والسياسات والعوامل الجيوسياسية. وأكد أن الوكالة تمثل جميع الدول، بدءاً من البلدان المتقدمة، مروراً بالاقتصادات الانتقالية والناشئة، وانتهاءً بالجزر الصغيرة. وشدد على أهمية تنوع أعضاء الوكالة كعامل أساسي لمساعدة المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار تحول قطاع الطاقة على نحو شامل ومرن وعادل للجميع. واستعرض لا كاميرا جهود الوكالة في مجال المعادن الأساسية للقطاع، بما يؤكد مكانتها الريادية وسعيها الدائم لمواكبة الموضوعات الأبرز التي تساهم في دفع أجندة تحول قطاع الطاقة العالمي.