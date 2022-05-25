«قمة صناعة الطيران» تشهد توقيع اتفاقيات وشراكات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت القمة العالمية لصناعة الطيران التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، إبرام شراكات واتفاقيات تعاون بين الشركات والمؤسسات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وشهد اليوم الثاني من القمة، إعلان شركة ليولابز (LeoLabs) عن توقيعها عقد بملايين الدولارات لتوفير البيانات والخدمات لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. وبموجب العقد، ستقدم «ليو لابز» منصة بيانات وخدمات LEO ومجموعة كاملة من الأنشطة التدريبية إلى مشغلي قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

كما وقعت شركة سند ومجموعة تريومف مذكرة تفاهم تنص على خططهما للتعاون في توفير خدمات الجيل التالي لصيانة المحركات وإصلاحها وتجديدها في دولة الإمارات. وتهدف هذه الاتفاقية بين الشركتين إلى تعزيز التعاون لتوفير حلول صيانة المحركات وإصلاحها وتجديدها لعدد من أنواع المحركات للشركات في قطاعي الطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتزم الشركتان أيضاً التعاون لتقديم حلول الصيانة والإصلاح والتجديد لملحقات عددٍ من المحركات وهي V2500 وCFM وGE90. وفي اليوم الثاني للقمة، سلط إيتان إيشل، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، الضوء على أهمية التعاون مع الشركاء الرئيسيين لتنظيم آلية استخدام التقنيات المتطورة في قطاع الطيران.

وبدوره، تحدث جيمس هوجان، رئيس شركة نايت هود كابيتال، عن مستقبل قطاع الطيران، وقال: «تُعدّ أزمة كوفيد-19 أكبر جائحة تضرب الهيكلية التنظيمية لقطاع الطيران عبر التاريخ، وبالرغم من ذلك، فهي تعتبر بمثابة فرصة قيمة لشركات الطيران التي يمكنها الاستجابة بسرعة والتعامل مع هذا التحدي».

من جانبه، أكد روبرتو ساباتيني، بروفيسور في هندسة الطيران بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة في نماذج أعمالهم.