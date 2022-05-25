«الإمارات للفضاء» تستعرض فرص إبرام الشراكات الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

تسلط وكالة الإمارات للفضاء خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2022 التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار، في أبوظبي، الضوء على البرنامج الوطني للفضاء ودوره في دعم وتطوير التقنيات والابتكارات المرتبطة به، وتعزيز فرص إبرام الشراكات الدولية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «نجحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانتها كقوة دولية ناعمة في المجالات المعرفية والتقنية وعلوم الفضاء، محققةً إنجازات تاريخية استندت إلى سياسة وطنية تهدف إلى بناء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام، يدعم المصالح الوطنية ويحميها، ويُسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشباب الإماراتي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية ليكونوا جزءاً من مسيرة تطور ونمو قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات الخمسين القادمة».

وأضاف: «تشكل مشاركتنا في هذه الفعالية العالمية المهمة فرصة فريدة لاستعراض الإنجازات المتلاحقة التي حققها قطاع الفضاء في دولة الإمارات، ومشاركة خبراتنا ونجاحاتنا، فضلاً عن تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين في مجالات علوم الفضاء والاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي».