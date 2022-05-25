«اقتصادية أبوظبي» تطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «أبوظبي تبتكر»، الذي يعد الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، ويتضمن إطلاق نحو 14 مبادرة خلال العام الحالي. ويأتي إطلاق الإطار العام بناء على دراسات قام بها مكتب أبوظبي للتنافسية لمعرفة الجوانب والعوامل المؤثرة في تشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين، وتحليل واقتراح المحاور التي يجب التركيز عليها لتطوير منظومة الابتكار.

مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (الاتحاد)

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في بيان أمس: «يعتبر الابتكار عاملاً وداعماً أساسياً في مسيرة أبوظبي، الأمر الذي يؤكده تصنيفها الأولى إقليمياً في الابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021. ويأتي إطلاق الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بحيث تشكل ضمانة لرعاية وتطوير الأفكار والابتكارات وتحويلها إلى مشاريع مزدهرة تسهم في المحافظة على مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات».

خمسة محاور

ويشمل الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار خمسة محاور هي: المواهب والمعرفة، والتمويل، والمساحات والأماكن، والطلب، والثقافة والمحفزات. في مجال المواهب والمعرفة، يستهدف الإطار إدارة وجذب المواهب، والمواهب التقنية، وخبرة ريادة الأعمال والشركات، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا والابتكار.

في جانب التمويل، يسعى الإطار لوضع سياسات داعمة لتوفير حوافز لرؤوس الأموال للاستثمار في الابتكارات ودعم تحويلها لمشاريع عبر دورة المشروع، ويشمل ذلك المنح الحكومية والقروض المصرفية، وتمويل المشاريع، والتمويل الجماعي، والاستثمار في الشركات الناشئة مقابل الحصول على حصة فيها.

وضمن جهود مكتب أبوظبي للتنافسية لتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال في مختلف المراحل، يعمل على توفير إمكانية الوصول إلى المساحات والأدوات والوسائل اللازمة للمبتكرين لتحويل إفكارهم إلى خدمات ومنتجات مبتكرة وملموسة وتفعيل قيمتها التجارية. ويعمل الإطار على توفير حوافز للمؤسسات العامة والخاصة للتعاون مع الشركات الناشئة والشركات التي تعتمد على الابتكار، وزيادة مشترياتها منها وذلك من أجل خلق وزيادة الطلب على الابتكارات، الأمر الذي يُشكل ضمانة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ملموسة وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال. كذلك، يستهدف الإطار العام ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج.

منظومة الابتكار

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يأتي إطلاق الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار لوضع الأسس الراسخة لتوفير البيئة الملائمة لنمو وازدهار الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأفكار الرائدة في قطاع الأعمال. وفي سياق جهودنا للتطوير المستمر، قمنا بدراسة العوامل التي أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الجوانب التي تتطلب تحسينات في منظومة الابتكار».