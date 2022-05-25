«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» توقع مذكرة تفاهم مع «إياتا»

أبوظبي (وام)

وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بمقر الهيئة في أبوظبي، تهدف إلى تعزيز أمن الشحن الجوي وتحقيق معدلات أمان أعلى لسلاسل التوريد في منظومة الشحن الجوي، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خارج الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تطبق النظام المعتمد من قبل «إياتا» في هذا المجال.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية بالإنابة، إن التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال أمن الشحن الجوي، عبر مواءمة الأنظمة الوطنية بالمعايير الدولية، يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الأمان في قطاع الشحن الجوي مع ضمان التدفق السلس للبضائع، واستمرار سلاسة التوريد وتيسير التجارة من خلال نهج منسق، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي في التجارة والشحن.

من جانبه، قال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط: يتمتع الاتحاد الدولي للنقل الجوي بعلاقات راسخة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، وتعتبر الموافقة على معايير الاتحاد من قبل واحدة من المؤسسات الحكومية المرموقة في الدولة خطوة مهمة لنا نحو تنسيق المعايير في هذا القطاع الحيوي، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التدفق الآمن للتجارة، ونتطلع إلى تطبيق ناجح يكون بمثابة دافع لباقي الدول.