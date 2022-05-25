القطاع العقاري في دبي يحقق أعلى أداء شهري منذ 10 سنوات



دبي (وام) حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له منذ 10 سنوات بعد تسجيل 6,983 مبايعة في شهر أبريل الماضي بمعدل نمو بلغ 45.5% من حيث عدد المبايعات مقارنة بأبريل من العام الماضي 2021، وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر". وأشارت بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع - الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس - إلى أن المؤشر الشهري العام في شهر أبريل الماضي سجل نحو 1.273 نقطة في حين سجل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.331 نقطة وسجل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس نحو 1.318 نقطة. وسجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.957 نقطة خلال أبريل الماضي فيما سجل المؤشر الشهري للشقق 0.96 نقطة وسجل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 0.872 نقطة.