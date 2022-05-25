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الاقتصادي
العقود الأميركية للغاز تسجل مستوى مرتفعاً جديداً خلال 13 عاماً
فنيون في منشأة للغاز بالولايات المتحدة الأميركية
25 مايو 2022 21:12

 واشنطن (رويترز) قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من خمسة بالمئة إلى مستوى مرتفع جديد في 13 عاماً، أمس، مع استهلاك محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز المسال المزيد من الوقود.وصعدت عقود الغاز تسليم يونيو 47 سنتا، أو 5.35 بالمئة، إلى 9.267 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش، وهو ما يضع العقد في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2008 لليوم الثاني على التوالي. والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 146 بالمئة منذ بداية العام، إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. ويجري تداول الغاز حول 27 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولاراً في آسيا. في غضون ذلك، أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو إلى 419.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 737 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 106.9 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 917 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 903 آلاف برميل يومياً إلى 2.15 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي تكرير النفط الأميركية الأسبوع الماضي إلى 93.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الجائحة، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لامس معدل تشغيل مصافي التكرير أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2019.

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