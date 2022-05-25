الإمارات تحافظ على تصدرها عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل



أبوظبي (الاتحاد) حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH) بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ العام 2016. ونشر المجلس تقريره السنوي الذي يرصد الدول التي حققت أعلى نسبة نفاذ حول العالم، وأظهر استمرار الإمارات في اعتلاء صدارة الترتيب، متفوقةً على كل من سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج. وبحسب البيانات التي رصدها التقرير، حققت 20 دولة معدل انتشار للألياف الضوئية يفوق 50 بالمائة، وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 97٪، تليها سنغافورة (95.8٪)، والصين (94.9٪)، وكوريا الجنوبية (91.1٪) وهونج كونج (86.2٪). وتعد شبكة "اتصالات الإمارات"، وهي ركيزة الاتصالات في مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) بمثابة الدعامة الرئيسة في تحقيق هذا الإنجاز الذي ينسجم مع استراتيجيتها طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، حسب مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات". وقال في بيان: تعزز نتائج التقرير ريادة "اتصالات الإمارات" في شبكة الألياف الضوئية، وهو ما يشكّل معياراً جديداً في قطاع الاتصالات عالمياً. كما أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات. وأكد حرص "اتصالات الإمارات" على مواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية الأمر الذي أدى الى إطلاق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء في جميع أنحاء الدولة.