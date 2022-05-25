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الاقتصادي
«&e» تطلق أول مجموعة إن أف تي في مجال الاتصالات إقليمياً
«&e» أول شركة اتصالات إقليمية تدخل مجال إن أف تي
25 مايو 2022 20:24

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «&e» (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات») عن إطلاق أولى مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). وبذلك تكون «&e» أول مجموعة للاستثمار التكنولوجي تطلق هذه الرموز في منطقة الشرق الأوسط.وتوزع الدفعة الأولى من الرموز الرقمية على مجموعة مختارة من الأشخاص، في حين ستقوم «&e» بالإعلان تباعاً عن تفاصيل المجموعات الأخرى بحسب خططها فيما يخص تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال. وتعكس المجموعة الافتتاحية من الرموز الرقمية التزام «&e» في تعزيز القدرات التقنية، حيث تجاوز حجم الصفقات المنفذة من خلال ذراع البلوك تشين لدى الشركة حاجز 10 مليارات درهم العام الماضي. كما تعبر عن رؤيتها في إحداث تغيير إيجابي في جميع عملياتها من خلال ابتكار وتفعيل أفضل الحلول، وتسخير التقنيات المتقدمة والحفاظ على البنية التحتية المتطورة للاتصالات. وفي هذا الإطار، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»: «يدفعنا التحول الرقمي الذي نخطو به على جميع الجبهات إلى تعزيز سعينا نحو الابتكار. ويتيح مفهوم الميتافيرس العديد من الطرق أمامنا لاختبار المجالات الرقمية بأساليب كان يصعب تصورها قبل بضع سنوات. وفي هذه المحطة الحاسمة في إطار جهودنا للاستفادة من تقنيات البلوك تشين، نشعر بالفخر كوننا رواد القطاع على مستوى الشرق الأوسط في إطلاق تلك الرموز، التي تتيح لنا وللعملاء استكشاف الاحتمالات غير المحدودة التي تنتظرنا في مجال الميتافيرس». وأوضح أن تصميم الرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات يؤكد سعي المجموعة إلى دعم تطوير المنتجات والتقنيات والحلول الجديدة في الدولة. وأضاف «إنها فرصة فريدة للاحتفاء بمساعينا الدؤوبة لاستشراف مستقبل التكنولوجيا. نعيش عصر نهضة الاتصال حيث يتعين علينا الاستفادة من كل الفرص التي تعزز موقعنا الريادي في مجال الاتصال الرقمي وسط عالم شديد الترابط».

&e
اتصالات
حاتم دويدار
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