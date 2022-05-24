بنوك تطرح باقات تأمينية طبية حصرية للسيدات

حسام عبدالنبي (دبي)

طرحت بنوك عاملة في الإمارات باقات تأمينية طبية حصرية للسيدات لتمكينهن من تجنب القلق بشأن تلبية الأمور المالية عند الحالات الطبية الطارئة أو الحرجة، حيث توفر تلك الباقات تغطية نقدية تصل إلى 400 ألف درهم عند الاشتراك وسداد قسط شهري مناسب يتفاوت حسب العمر.

ويؤكد خبراء ماليون أهمية تلك الباقات في تغطية الحالات الطبية الأكثر شيوعاً عند النساء وأهمها أمراض السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والثدي والمبيض، مشيرين إلى أن تلك الباقات إلى جانب أنها توفر مزايا تفضيلية وتشكل قيمة مضافة لعملاء البنوك، فهي تتجنب في الوقت ذاته أهم مشكلتين كانتا تحدان من إقبال المرأة على التأمين الطبي بشكل عام وهما عدم توافر التغطية الدولية، واشتراط القيام باختبارات طبية متعددة قبل الحصول على التغطية التأمينية.

حماية المرأة

أطلقت بنوك عاملة في الدولة «خطة حماية المرأة» من أجل تمكين المقيمات في الدولة من حماية أنفسهن أولاً، وتمكينهن من التركيز على رحلة الشفاء بدلاً من القلق بشأن تلبية الأمور المالية. وتتفاوت التغطية التأمينية في إطار «خطة حماية المرأة»، حسب العمر والمبلغ الشهري المسدد للاشتراك في الباقات المختلفة، وتغطّي الحالات الطبية المشمولة أنواعاً مختلفة من أمراض السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والثدي والمبيض.

ويبلغ الحد الأقصى للتغطية التأمينية 400 ألف درهم بمقتضى الباقة «بلاتينيوم» في حال سداد قسط شهري قدرة 128 درهما للمرأة عمر 18 إلى 29 عاماً، وسداد مبلغ 245 درهماً للمرأة عمر 30 إلى 39 عاماً، وسداد مبلغ 362 شهرياً للمرأة عمر 40 إلى 49 عاماً، في حين تحصل المرأة من عمر 50 إلى 54 عاماً على تغطية تأمينية بقيمة 400 ألف درهم عند سداد اشتراك شهري بقيمة 412 درهما، ويزداد مبلغ الاشتراك الشهري إلى 511 درهماً للمرأة عمر 55 إلى 59 عاماً.

وتبدأ باقات خطة حماية المرأة بتوفير تغطية تأمينية بقيمة 100 ألف درهم عبر باقة «بيرل»، وبشرط أن تسدد المرأة عمر18 إلى 29 عاماً مبلغ 32 درهما شهرياً تزداد إلى 61 درهماً لعمر 30 إلى 39 عاماً، ثم 90 درهماً شهرياً لعمر40 إلى 49 عاماً، وصولاً إلى 104 دراهم شهرياً لعمر50 إلى 54 عاماً، وأخيراً 128 درهماً شهرياً للمرأة عمر 55 إلى 59 عاماً.

نهتم لأجلك

وللتركيز على فترة التعافي، أطلقت بنوك خطة «نهتم لأجلك» لتمكين المرأة من الاستعداد للمفاجآت المالية الإضافية التي تظهر بعد الحوادث، حيث تعد خطة تأمين مالية يدفع من خلالها مبلغاً مقطوعاً مضموناً في حالة الإصابة بكسور العظام وحالات الخلع والارتجاج الناتج عن إصابة خطيرة. ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ التغطية في إطار خطة «نهتم لأجلك» 24 ألف درهم للمؤمن عليه الأساسي عند سداد 57 درهماً كقسط شهري، في حين يبلغ الحد الأقصى للتغطية التأمينية 56 ألف درهم عند سداد قسط شهري 133 درهماً.

الأمراض الخطرة

وفي ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأمراض الحرجة (الخطيرة) والتقدم السريع للأبحاث والعلاجات الطبية، التي جعلت فرص التغلب على الأمراض الخطير مرتفعة جداً، وفرت البنوك تغطية تأمينية للأمراض الحرجة (الخطيرة) للمرأة وأيضاً لشريك الحياة بتكلفة إضافية منخفضة تتيح للمؤمن عليه استفادة نقدية تصل إلى 400 ألف درهم عند سداد قسط شهري 1713 درهماً لعمر 18 إلى 29 عاماً، وسداد 3340 درهماً لعمر 30 إلى 39 عاماً وسداد 7197 درهماً لعمر 40 إلى 49 عاماً، أما المؤمن عليه من عمر 50 إلى 54 عاماً فيحصل على التغطية التأمينية بقيمة 400 ألف درهم عند سداد 11088 درهماً شهرياً، ويزداد القسط الشهري إلى 14156 درهماً لعمر 55 إلى 59 عاماً.

وتتضمن الحالات المغطاة الأمراض الحرجة (الخطيرة) التالية النوبة القلبية الأولى، السكتة الدماغية، مرض السرطان، جراحة صمام القلب، الورم الدماغي، مرض التصلب المتعدد، ارتفاع ضغط الدم الرئوي الأولي، الغيبوبة، وأخيراً الجراحة التحويلية للشريان التاجي.

قيمة مضافة

وتعقيباً على التغطية التأمينية الطبية التي توفرها البنوك للمرأة، أكد محمد شاكر، الخبير المالي، أهمية تلك النوعيات من التغطية التأمينية لتوفير النفقات الطبية في الحالات الحرجة والخطرة، لكنه حدد عنصرين أساسيين يحدان من الإقبال على تلك الباقات التأمينية وهما توافر تأمين طبي شامل لدى غالبية أفراد المجتمع، وكذلك رفض نسبة ملموسة من أفراد المجتمع لفكرة التأمين بسبب عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه في المقابل تمكنت البنوك من مواجهة أهم المشكلات التي كانت تجعل غالبية الأفراد يحجمون عن شراء تغطية تأمينية للحالات الطبية، حيث تم طرح باقات توفر (تغطية دولية) لتمكين المقيمين في الدولة من عملاء البنوك من الاستفادة في حال عودتهم إلى أوطانهم، مع إلغاء شرط القيام باختبارات طبية متعددة قبل الحصول على التغطية التأمينية وهو أمر كان يرفضه الكثيرون لأسباب نفسية أو لعدم توافر الوقت الكافي.

من جانبه، أفاد هشام البحيري، الخبير المالي، بأن البنوك عادة ما تطلق خدمات مالية إضافية مثل أنواع التأمين المختلفة من أجل منح قيمة وخدمات مضافة لعملائها وتالياً الحفاظ على قاعدة عملائها، موضحاً أن البنوك تستغل زيادة عدد العملاء لديها للتفاوض مع شركات التأمين لتوفير باقات بمزايا مميزة لعملاء البنوك.