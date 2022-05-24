منشأة في أبوظبي لتقديم اختبارات التأهيل المسبق للصناعات الرئيسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن إطلاق مركز بحوث الطاقة الموجهة لمنشأة بحثية متطورة في مجمع توازن الصناعي، الذي يعد مركزاً إقليمياً للأعمال الاستراتيجية في مجالات السلامة والأمن والذي يوفر بنية تحتية عالمية المستوى للأعمال.

وتضم هذه المنشأة الجديدة سبع ورش عمل متميزة وخمسة مختبرات متخصصة، يخدم كل منها مجالاً بحثياً معيناً. وتشمل ورش العمل السبع المتخصصة: الورشة الميكانيكية، ورشة الإلكترونيات، منطقة اختبار النماذج الأولية، لف الملفات، لف المحركات، اختبار العزل، ومختبر النماذج الصوتية. في حين تضم المختبرات الخمسة، التي تم تصميم كل منها لدعم متطلبات بحثية فريدة: معمل الطاقة النبضية، وغرفة شبه كاتمة للصدى، وغرفة العزل الكامل، والمختبر الصوتي، ومختبر تطوير الليزر.

كما تضم المنشأة أيضاً ثلاثة مختبرات بحثية متنقلة يمكن استخدامها إلى جانب المختبرات الأولية أو في مواقع العمل لإجراء الاختبارات الخارجية، بما في ذلك مختبران متنقلان للكهرومغناطيسية ومختبر ليزر متنقل. ويمكن للمنشأة الجديدة أن تستوعب 150 من الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية الزائرين أو الباحثين الضيوف العاملين بالتعاون مع فريق مركز بحوث الطاقة الموجة.