«اتصالات الإمارات»: استراتيجية التحول التكنولوجي لمواكبة التوجهات المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، ركيزة الاتصالات في مجموعة «e&» أن الشركة تواصل تعزيز موقعها الريادي في مرونة الاتصال الرقمي لمواكبة التوجهات المستقبلية ونهضة الاتصال، وذلك عبر استراتيجية التحول التكنولوجي وتحقيق التميز في تجارب العملاء والموظفين على حدٍ سواء.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2022 «تيليكومز وورلد ميدل إيست 2022» في دبي، والتي حملت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل الاتصالات: تعزيز فرص النمو من خلال إعادة ابتكار الحلول في العصر الرقمي»، وذلك بمشاركة نخبة من الشركاء الدوليين والمتحدثين في قطاع الاتصالات ضمن إطار سعيهم لتبادل الخبرات والتعاون في المرحلة المستقبلية من العصر الرقمي.

وأضاف مسعود: «يتمحور تطور قطاع الاتصالات حول تبني الحلول المرنة، ويظهر ذلك من خلال التأقلم المتواصل للقطاع مع مختلف موجات التطور التقني، والقدرة على التكيف والنمو المستدام. وقد واصلت «اتصالات الإمارات» ريادتها كشركة اتصالات رقمية من خلال التركيز على جوهر العمليات وتطوير الحلول الرقمية وقدرات الاتصال التي تعزّز من تجارب العملاء. كما حرصنا خلال مرحلة التحول الاستراتيجي للشركة على مواصلة التركيز على تلبية احتياجات العملاء، وخلق الشراكات الفعالة في مختلف ركائز أعمالنا».

وتطرق مسعود إلى حاجة شركات الاتصالات للتطور، عبر تقديم خدمات رقمية في مختلف القطاعات، لزيادة حصتها في سلسلة القيمة. ويتطلب ذلك تجديد الخدمات الأساسية وتمكين الجيل التالي من الخبرات في المجال الرقمي. وقال «بدأنا هذه الرحلة الطموحة في e& لضمان خلق قيمة مستدامة من خلال بناء قدرات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، ما يعزز إمكانات الازدهار وسط سوق تنافسية تشهد تغييرات مستمرة».

وسلط مسعود الضوء على دور التحديات التي شهدها قطاع الاتصالات خلال العقد الماضي في حث مشغلي الاتصالات على البحث عن فرص وتحولات أكثر في مجال التكنولوجيا، والتركيز أكبر على التحول الرقمي، سواء على مستوى الشبكات أو الخدمات.

وقال «في عصر نهضة الاتصال، تتيح لنا شبكات الجيل الخامس فرصاً وإمكانات لامحدودة، وتمكننا من ابتكار وتنفيذ أفكار من شأنها الارتقاء بتقنيات الاتصال الذكي ومضاعفة الفائدة التي يجنيها العملاء في جميع القطاعات.