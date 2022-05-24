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الاقتصادي
80 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الإمارات العام الجاري
80 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الإمارات العام الجاري
25 مايو 2022 01:43

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن تستقطب الإمارات أكثر من 80 مليون مسافر العام الجاري بعد تحقيق نمو ملحوظ وأداءً استثنائياً في القطاع بالربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت الدولة نحو 20 مليون مسافر.
وقال السويدي لـ «الاتحاد» أمس، على هامش أعمال القمة العالمية لصناعة الطيران، «إنه من المتوقع العودة إلى مستويات العام 2019 بعدد المسافرين وأداء القطاع نهاية العام 2023».
وبين السويدي: «عند قيادتنا الرشيدة الرؤية والمرونة بالتعامل بديناميكية مع أي التغيرات، إضافة إلى توفر البنية التحتية الجاهزة ذات المستوى العالي».
وأضاف: «تعتبر دولة الإمارات الأولى عالمياً في سرعة تعافي قطاع الطيران من جائحة كورونا».
وكشفت الهيئة  مؤخراً عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 20 مليوناً و381 ألف مسافر، مقارنة بـ8 ملايين و660 ألف مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، محققة بذلك بنسبة ارتفاع بلغت 135

سيف السويدي
الهيئة العامة للطيران المدني
الإمارات
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