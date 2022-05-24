مركز جديد لصيانة محركات الطائرات في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة سند، وشركة تريامف مذكرة تفاهم متعددة المجالات للتعاون في توفير قدرات الجيل الحديث من خدمات صيانة وإصلاح وعمرة أجزاء محركات الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك عملاء الشركتين الحاليون والمستقبليون.

وستعزز الشراكة محفظة خدمات سند وتريامف بتأسيس مركز تميز في إمارة أبوظبي يوفر خدمات كل من سند وتريامف الفريدة في مجال صيانة وإصلاح وعمرة أجزاء المحركات للعملاء العالميين، حيث ستنقل شركة تريامف الخدمات التي توفرها لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى المركز الجديد في أبوظبي. وتنوي الشركتان توفير خدماتهما في سوق صيانة المحركات العالمي لمكونات محركات ومحركات V2500 التي تستخدم على أسطول طائرات إيرباص A320 إحدى أكثر الطائرات انتشاراً على المستوى العالمي، وGE90 المحرك الشهير على طائرات بوينج 777، و56CFM المستخدم على طائرات بوينج 737 وإيرباص 320.

وقال جيم بربيرت، رئيس دعم المنتجات لدى شركة تريامف: «تطورت النقاشات حول هذه الشراكة مع سند بسرعة كبيرة وأكدت الحاجة إلى تأسيس أول كفاءة شاملة لخدمات صيانة أجزاء محركات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط. ومع ما تتميز به أبوظبي من بيئة عمل جذابة وموقع جغرافي استراتيجي ومركزي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فإنها تعتبر مركزاً عالمياً مرموقاً وسريع النمو لصناعة الطيران. كما أن شركة سند، الشركة الرائدة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على المستوى العالمي، والتي تتميز بتاريخ عريق من التميز الهندسي يزيد على 30 عاماً طورت خلاله موارد بشرية وكفاءات متميزة ومشهوداً لها في السوق العالمي، تساهم في دعم الكفاءة الجديدة. ونتطلع إلى التعاون مع سند لتوفير خدمات متميزة لواحد من أسرع الأسواق نموًا في العالم وحلول موثوقة لمحركات الجيل الجديد ومحركات الطائرات الأكثر انتشاراً على المستوى العالمي».

من جانبه، قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع تواجدنا في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة، وتنويع محفظة خدماتنا الصناعية لتشمل خدمات إضافية في قطاع الطيران وخدمات جديدة في قطاعات النمو الصناعية، ستساهم شراكتنا الاستراتيجية مع تريامف في تعزيز قدرة سند على تقديم أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات الطيران الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى التعاون مع تريامف وتبادل أفضل الممارسات لتوفير معايير خدمة جديدة لعملائنا، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات».