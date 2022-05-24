أبوظبي تستضيف اجتماع مجلس «آيرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، اجتماعه الثالث والعشرين في أبوظبي لمناقشة جهود توسيع نطاق تحول قطاع الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وزيادة المخاوف المناخية.

وحضر الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين أكثر من 300 مندوب رفيع المستوى من 100 دولة حول العالم.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في كلمته الافتتاحية: تؤثر الأزمات المتفاقمة الناجمة عن تأجج النزاعات واستمرار الأوبئة بشكل كبير على نظام الطاقة العالمي، وهو ما يلقي بظلاله على مختلف القطاعات وأشكال الحياة اليومية، لذا علينا التركيز على الحلول التي يمكن نشرها بالسرعة اللازمة وعلى النطاق المطلوب، وفي ظل هذا المشهد، ستكون النتائج التي سيخرج بها اجتماعنا بالغة الأهمية».

ومن جانبها، قال الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): تعكس استضافة دولة الإمارات الاجتماع الثالث والعشرين رفيع المستوى لمجلس «آيرينا» مكانتها العالمية وموقعها الريادي المتقدم كداعم دولي أساسي لخيارات الطاقة المتجددة والنظيفة وجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي وتسريع تحوّل الطاقة.

وأضافت: من المؤكد أن مشاركة أكثر من 350 من شخصيات وقيادات وصناع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم حضورياً وافتراضياً في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد على أرض الإمارات، التي تنظم قمة المناخ «كوب 28» العام المقبل، يسهم في تعزيز الجهود والتعاون المشترك لصياغة توصيات ومبادرات نوعية مؤثرة في حاضر الكوكب ومستقبله، وتأخذ الاستراتيجيات الدولية لتعزيز الاستدامة في كافة عمليات إنتاج وتخزين وتحوّل الطاقة، خاصة المتجددة منها، إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.

وترأس اجتماع مجلس «آيرينا» الدكتور والتر فيري، نائب وزير الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي.

ويتكون مجلس «آيرينا» من 21 عضواً يتم انتخابهم لمدة عامين على أساس التناوب لضمان المشاركة الفاعلة لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، والتوزيع الجغرافي العادل والمنصف. ويقوم المجلس بتسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء ويناقش برنامج عمل الوكالة وميزانيتها والتقرير السنوي.