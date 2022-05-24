سعيد الشرقي: نثمن حرص القيادة على التوطين

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن القيادة الرشيدة في الإمارات، تؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وإسهامات المواطنين، ومشاركتهم الفعالة في العملية التنموية التي تشهدها الدولة، بهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام.

وثمن الشيخ سعيد الشرقي عالياً النظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، بشأن تعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولاً لـ 10 في المائة في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج (نافس) وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر.

ومن جانبه، قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: «إن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء بشأن تعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من شأنه تشجيع المواطن الإماراتي على تحقيق إبداعه في القطاع الخاص، وإحداث تحولات إيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح الهنداسي أن كل القرارات التي تتخذها القيادة الرشيدة في الدولة تسهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، وستكون أكبر دافع لإعداد جيل جديد من الخبرات الوطنية لقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل.

وقال مدير عام غرفة الفجيرة: «إن المواطن الإماراتي يمتلك العديد من الإمكانات والقدرات الهائلة، التي تؤمن بها القيادة الرشيدة لدولتنا وسعدنا جداً باعتماد مجلس الوزراء ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص».