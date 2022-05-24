منتجات جوجل تدعم قطاع الأعمال في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

دعمت شركة جوجل قطاع الأعمال في الإمارات بنحو 11.3 مليار درهم خلال 2021، بحسب تقرير«تأثير جوجل الاقتصادي» الصادر عن شركة «بابلك فيرست» «Public First».

وقال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي: إن مساهمة جوجل في الاقتصاد الإماراتي جاءت على ثلاثة محاور موازية أولها مساعدة الأفراد، ثم مساعدة الأنشطة التجارية، وأخيراً دعم النشاط الاقتصادي في الدولة.

وأكد نقاش، أن الشركة تخصص العديد من البرامج التدريبية للأفراد والشركات، كما تسعى على نحو دائم بتوفير خدمات ومنتجات متماهية مع المجتمع المحلي الذي تعمل به.

ووفق التقرير الذي ركز على دور منتجات جوجل وتحديداً بحث جوجل، و«جوجل بلاي»، و«خرائط جوجل»و«YouTube» و«إعلانات جوجل فإن 90% من الأفراد استخدموا محرك بحث جوجل للاطلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد»كوفيد-19«.

ولفت التقرير أن 82% من سكان الدولة ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عاماً استخدموا تطبيق»يوتيوب كيدز«،»YouTube Kids «لمساعدة أطفالهم في التعلّم.

واستخدم 85% و67% من الأفراد محرك بحث جوجل لتعلم مهارة جديدة والبحث عن فرص عمل جديدة، على التوالي.

ولفت التقرير إلى استخدم 71% من الأفراد»خرائط جوجل«للعثور على نشاط تجاري محلي، فيما سجل 39% من الأنشطة التجارية ارتفاعاً في عدد العملاء الذين تعرفوا على النشاط التجاري، من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين. وأشار 63% من ممثلي الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أن تطبيقات«جوجل ورك سبيس»،«Google Workspace » كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بعد حيث تتضمن مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل «Drive وGmail وMeet Google».

وجمع الجزء الخاص بدعم النشاط الاقتصادي في التقرير نتائج من أبحاث «Public First» وبيانات جوجل الداخلية وازداد إجمالي عدد مطوري البرامج الذين يحقّقون أرباحاً بقيمة 10 آلاف دولار شهرياً على جوجل بلاي بنسبة 16%.

ومن جانبه، قال جوناثان دوبانت، أحد الشركاء في» Public First «إن أزمة كوفيد-19 ساهمت خلال العامين الماضيين في تسريع نمو بعض المجالات مثل التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد.