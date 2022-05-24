20 دولة تشارك في معرض الخليج للطباعة والتغليف

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، فعاليات معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، الذي يستمر حتى 26 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط شركات عارضة من أكثر من 20 دولة الضوء من خلاله على نطاق وقدرات أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركات فيما تقدّم العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة أحدث الأجهزة المتطوّرة التي ستؤدي دوراً في تطور إمكانات النمو في المنطقة. ومن المتوقّع أن يجذب الحدث زوّاراً من جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى اكتشاف أحدث الحلول في مجال الطباعة والتغليف لإضفاء قيمة على أعمالهم وعملائهم، يأتي ذلك فيما يُتوقّع أن تشهد صناعة التغليف في دولة الإمارات نموّاً ملحوظاً لتبلغ قيمتها السوقيّة نحو 21 مليار درهم بحلول 2026. يقدم المعرض أكثر من 1000 منتج وحلّ في نسخة هذا العام على صعيد أحدث الآلات والمواد والابتكارات التكنولوجية من مئات العارضين المحليين والإقليميين والدوليين. ويستضيف الحدث فعاليات مخصصة لإطلاق عدد من المنتجات وسيقدم جهات فاعلة جديدة إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى.