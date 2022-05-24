وزارة المالية تطلق دليل الخدمات الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة المالية دليل الخدمات الرقمية، وذلك لتسهيل وصول المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية إلى كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تجربة رقمية سهلة وتفاعلية، تتيح لهم الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتقديم الطلبات والحصول على الخدمة.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن الوزارة نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق التحول الذكي لخدماتها بشكل كامل، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، بما يؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في مجالات العمل المالي الحكومي، ويساهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمة استثنائية تعزز من أعمالهم وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك انسجاماً مع جهودها لتعزيز سعادة المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات تواصل مباشرة وميسرة في كل الأوقات وأينما كانوا. وقال «تحرص وزارة المالية على مواصلة إطلاق المشاريع والمبادرات التي تلبي تطلعات وطموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. ويأتي إطلاق دليل الخدمات الرقمية لتوفير خدمات متميزة ذات جودة وموثوقية عالية لكافة المتعاملين».