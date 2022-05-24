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الاقتصادي
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
24 مايو 2022 13:48

تعززت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الاثنين.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1854.40 دولار.

يتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.86 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.93 دولار وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2021.28 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
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