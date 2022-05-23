260 مليار درهم حجم سوق التجزئة في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

تبلغ نسبة النمو المتوقعة لقطاع التجزئة في الإمارات خلال العام 2022 نحو 20% فيما تسهم التكنولوجيا وعمليات التحول الرقمي إلى إضافة 4.7% إضافية إلى حجم النمو المتوقع، بحسب شركة «أدين» للمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ساندر مارتينز، رئيس الشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن عمليات التحول الرقمي المتنامية في قطاع التجزئة في الإمارات ستدفع بحجم القطاع إلى 260 مليار درهم «71 مليار دولار» بحلول العام 2025.

وأوضح أنه على الرغم من تحديات جائحة كوفيد- 19، استطاع تجار التجزئة في دولة الإمارات تجاوز هذه الأزمة بكفاءة عالية، محققين أداءً جيداً بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائهم العالميين. وأضاف أن التحول الرقمي والعمليات المبسطة من خلال التحسينات في قنوات الدفع عبر الإنترنت وداخل التطبيق وفي المتجر، إلى جانب تحسينات إدارة سلسلة التوريد والمخزون وتعزيز أداء الأعمال، ساهم في زيادة المبيعات بنسبة 54%.

وكشفت دراسة بحثية، صادرة عن شركة أدين، منصة التكنولوجيا المالية العالمية، عن تفاؤل تجار التجزئة في دولة الإمارات في تحقيق النمو خلال العام 2022.

ووفقاً للدراسة، فإن حوالى ثلاثة أرباع 84% من تجار التجزئة يتوقع ارتفاع حجم نمو أعمالهم بنسبة تقارب من الـ 20% أو أكثر خلال العام 2022.

ولفت التقرير أن 73% من الشركات العاملة في دولة الإمارات، نجحت خلال العام الماضي في زيادة إيراداتها بنسبة 20% أو أكثر عبر قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة، وهو أكثر بنسبة 67% من النمو الذي تحقق على الصعيد العالمي. وتؤكد الدراسة أهمية التركيز على التحول الرقمي الذي من شأنه أن يساعد في تسريع نمو تجار التجزئة وتعزيز ولاء العملاء.

ووفقاً للتقرير، سوف تسهم التكنولوجيا في مساعدة التجار على تحقيق توقعاتهم في مجال النمو وربما تجاوزها، وفي حال اعتماد الشركات للتكنولوجيا في مختلف عملياتها وربط التشغيل بالمدفوعات وتجربة العملاء، فإن ذلك من شأنه تحقيق نمو نسبته 20% أو أكثر.

ووفقاً للتقرير، فقد أفاد غالبية المستهلكين في دولة الإمارات 83% أنهم يفضلون التسوق مع تجار التجزئة الذين يستخدمون التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء، وأفاد 61% من المتسوقين أنهم سيكونون أكثر ولاءً لتجار التجزئة الذين يسمحون لهم بإجراء المشتريات عبر الإنترنت وإعادتها في المتجر.

واستثمرت 66% من الشركات العاملة في الدولة في رقمنة عملياتها لتحسين العمليات خلال جائحة كوفيد-19 .