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«صناعة الطيران» تنطلق في أبوظبي اليوم
«صناعة الطيران» تنطلق في أبوظبي اليوم
24 مايو 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد) 

تنطلق اليوم أعمال القمة العالمية لصناعة الطيران تحت شعار «الرقمنة محرك يعزز عودة القطاع»، وستجمع مجموعة من كبار قادة وخبراء القطاع العالميين لمناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وغيرها من الحلول التي تحقق استدامة القطاع، مع التركيز على تطور قدرات وإمكانات القطاع.
وسيتضمن جدول أعمال القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار على مدار ثلاثة أيام في قصر الإمارات في أبوظبي، خلال الفترة بين 24 و26 مايو الجاري، العديد من المناقشات والمحاضرات والندوات وورش العمل حول القطاع، مع التركيز على استعراض دور الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تسريع نمو قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

القمة العالمية لصناعة الطيران
صناعة الطيران
أبوظبي
الطيران
الإمارات
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