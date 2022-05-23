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مركز لوجستي لخدمة قطاع صناعة الورق في أبوظبي
مركز لوجستي لخدمة قطاع صناعة الورق في أبوظبي
24 مايو 2022 01:44

أبوظبي (وام) 

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية» تنص على تعاون الجانبين للعمل على تأسيس مركز إعادة شحن إقليمي مخصص لمناولة لب الخشب والمنتجات الورقية، حيث سيعمل المركز انطلاقاً من ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي.
وأشار سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن هذا التعاون يشكل محطة فارقة في مسيرة التطورات المتلاحقة التي يشهدها ميناء خليفة بهدف دعم خطط التحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن الاتفاقية خطوة أولى تضمن مواصلة جهود التطوير والتنمية لبناء مكانة راسخة لإمارة أبوظبي مركزاً رائداً في المنطقة للمنتجات الورقية والخدمات المتعلقة بها. ونوه بأن توظيف الخبرات التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي بوصفهاً محركاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي .. سيؤدي دوراً محورياً في دعم هذا التعاون المشترك الجديد مع شركة «ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية» بما يلبي الاحتياجات المتنامية لقطاع صناعة الورق سريع النمو. 

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