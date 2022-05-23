تسليم 10 آلاف وحدة عقارية في أبوظبي ودبي خلال الربع الأول

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية «الشقق والفيلات» المنجزة في أبوظبي ودبي نحو 10060 وحدة خلال الربع الأول من العام 2022، بحسب التقرير الفصلي لشركة «أستيكو»، المتخصصة في مجال إدارة العقارات.

ووفق التقرير الذي أصدرته الشركة أمس، توزعت الوحدات العقارية المسلمة بواقع 6000 شقة و260 فيلا في دبي، ونحو 3800 وحدة شقة في أبوظبي.

وأكد تقرير سوق العقارات في الإمارات للربع الأول من عام 2022، الصادر عن شركة «أستيكو»، استمرار الحالة القوية للقطاع العقاري في دبي وأبوظبي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نتيجة للمبادرات الحكومية والنمو الاقتصادي والثقة في الأسواق.



أبوظبي

وتم تسليم ما يقرب من 3800 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2022، موزعة على مناطق مختلفة من أبوظبي، بما في ذلك شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، والعديد من المناطق السكنية الأخرى.

وبحسب التقرير، من المتوقع بدء تشييد العديد من المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات داخل مناطق الاستثمار خلال عام 2022، حيث أثرت معنويات الاستثمار الإيجابية العامة على الغالبية العظمى من مطوري أبوظبي الذين يتطلعون لتطوير مشاريع سكنية جديدة ومتعددة الاستخدامات في مناطق مختلفة من أبوظبي.

واستمر سوق تأجير الفلل في تحقيق مستويات جيدة من الطلب، لاسيما في مجمعات الفلل المتطورة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التناقضات في سوق الشقق، حيث سجلّت بعض المباني في مناطق مختلفة نمو إيجار إيجابياً والبعض الآخر سلبياً، وذلك اعتماداً على عمر المبنى وجودته.

وخلال الربع الأول من العام 2022، نما متوسط أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2%، في حين سجلت بعض المشاريع زيادات تقترب من 10% وبلغ متوسط الزيادات السنوي 5%. في حين ظلّت معدلات إيجارات المكاتب مستقرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض سنوي هامشي بنسبة 1% في المتوسط.

وفيما يتعلق بأسعار البيع، واصل نشاط سوق مبيعات الوحدات السكنية صعوده خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع ارتفاع مستويات الطلب على مشاريع الفلل الجديدة على المخطط، وكذلك الفلل الجاهزة.

وارتفعت أسعار بيع الفلل عالية الجودة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس بنسب تراوحت بين 4% و7% خلال الربع الأول من العام الحالي



دبي

شهد سوق العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام 2022 ارتفاعاً لافتاً في حجم المعروض من الشقق الجديدة، وتم تسجيل تسليم 6250 وحدة مقارنة بأقل من 4000 وحدة تم تسليمها خلال الربع الأخير من عام 2021.

ورجح التقرير أيضاً أن يكون المعروض الجديد لعام 2022 في دبي أقل من التقديرات السابقة، متوقعاً تسليم 29000 شقة و3250 فيلا بحلول نهاية العام الجاري، مع احتمال تأجيل عدة مشاريع حتى عام 2023. وبما يتعلق بقطاع التأجير في دبي، من المتوقع أن تشهد كافة فئات الأصول العقارية الرئيسة ارتفاعاً أكبر بأسعار التأجير لاسيما في المشاريع عالية الجودة، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، حيث واصل متوسط معدلات إيجارات الشقق والفلل في النمو خلال الربع الأول من عام 2022، لاسيما في المشاريع عالية الجودة، مع تحقيق كل من الفئتين لارتفاع بنسبة 4% و5% على التوالي.

العقار يحصد مكاسب إكسبو 2020

أكد تقرير أستيكو أن تنظيم إكسبو 2020 دبي جسّد نجاح الإمارة بتنظيم حدث عالمي استثنائي بكل المقاييس، حيث أثبت قدرة دبي على تخطي تحديات غير مسبوقة سببتها جائحة كوفيد-19، عبر تنظيم فعالية عالمية قدمت للعالم نموذجاً يقتدى به.

وأوضح أنه بفضل استضافة دبي لفعاليات إكسبو 2020، سجل القطاع العقاري مكاسب جمة، وبدأت قبل وصول المجموعات الأولى من الزوار، فالإعلان عن اختيار الإمارة لاستضافة الحدث في نوفمبر 2013، شكل حافزاً قوياً لسوق العقارات وكثيراً ما يُستشهد بنجاح دبي في تنظيم الحدث باعتباره أحد العوامل المحفزة، إن لم يكن العامل الأساسي، لانتعاش قطاع العقارات في دبي، والذي بدأ مساره التصاعدي في الربع الأول من عام 2014.

وفي حين لا تزال المعرفة الدقيقة لحجم المنافع والعوائد المالية التي حققتها استضافة إكسبو 2020 قيد الدراسة، فإن المكاسب النوعية واضحة للغاية. فقد اجتذب إكسبو 2020 دبي 24 مليون زائر، مانحاً القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة دفعة كبيرة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة «إس تي آر» (STR)، فقد بلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي خلال شهر مارس 2022 نحو 91.7%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً، بينما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 817.9 درهم (الأعلى منذ ديسمبر 2015).