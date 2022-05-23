تعاون بين «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«المنتدى الاقتصادي العالمي»

دبي (الاتحاد)

وقّعت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقاً مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد نية الجانبين التعاون في إنشاء منصة عالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي التي أسسها المنتدى العالمي، بحيث تسهم المنصة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم.

كما يجعل الاتفاق من دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي لمراكز الابتكار الغذائي. ويشمل الاتفاق أيضاً انضمام «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» إلى مجلس الإشراف على مبادرة نظم الغذاء واللجنة التوجيهية لمراكز الابتكار الغذائي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف تأسيس المنصة الدولية لمراكز الابتكار الغذائي إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي الدولي المشترك في مجال الغذاء، وتبادل المعارف والخبرات والبيانات لتطوير المنظومات المحلية لإنتاج الأغذية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهّل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن التعامل مع تحديات الغذاء عالمياً يتطلب تفكيراً جديداً، ومسرعات ابتكار عالمية نستطيع من خلالها تطوير حلول غير تقليدية.. والتعاون مع دافوس سيوفر منصة عالمية للتعاون مع جميع الشركاء.

ولفت القرقاوي إلى أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبتوجيهات صاحب السمو تعتبر من أكبر المؤسسات، إقليمياً وعالمياً النشطة في مجال مكافحة الجوع، وتوفير المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «اعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لتطوير منظومة وطنية شاملة تمكّن الإنتاج المستدام للغذاء باستخدام التكنولوجيا في كافة مراحل سلسلة القيمة، مع توظيف التقنيات الذكية وتعزيز المبادرات التي ترتقي بقدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء والتعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي يحقق هذه الغاية التي سينعكس أثرها الإيجابي على تطوير الأمن الغذائي، محلياً وإقليمياً وعالمياً». وقّع الاتفاق، الذي يمهد لتعاون يستمر لثلاث سنوات، ويعزز جهود الطرفين في تطوير نظم إنتاج، وتحسين الغذاء عالمياً، كلٌ من سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وشون دي كليين، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس بسويسرا بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنها تدعم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الهادفة لتطوير آليات وتقنيات إنتاج الغذاء عالمياً، وإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي، بما يضمن نقل ونشر المعرفة، ويدعم البحوث والتطوير، ويعزز الأمن الغذائي للدول والمجتمعات، خاصة منها الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي والأزمات والتحولات الاقتصادية المتسارعة، وذلك بالاعتماد أكثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات والعلوم والتكنولوجيا.

شبكة من النظم الحيوية

من جانبه، قال شون دي كليين، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي: «نتطلع من خلال مراكز الابتكار الغذائي إلى بناء شبكة متكاملة من النظم الحيوية التي تمكّن الابتكار في قطاع الغذاء، وتسهل تواصل المبتكرين والممولين في هذا المجال مع أصحاب المصلحة والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمزارعين وغيرهم لتسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية المنشودة في لضمان مستقبل المجتمعات والكوكب».