الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
سوق أبوظبي يحدِّث منصته الرقمية
سوق أبوظبي يحدِّث منصته الرقمية
23 مايو 2022 16:54

 أبوظبي(الاتحاد)

 أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصية جديدة إلى منصته الرقمية "سهمي" تتيح للمستثمرين تحديث تفاصيل حساباتهم المصرفية خلال اقل من 60 ثانية مع خاصية الارتباط المباشر مع الجهة المعنية للبنوك، في خطوة جديدة تتماشى مع التزامه بتعزيز بنيته التحتية الرقمية وتعزيز التفاعل مع العملاء لأجل توسيع قاعدة المشاركين في السوق و ضمان الدقة، صحه البيانات، سهولة استلام الأرباح النقدية.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أبرم اتفاقيات إستراتيجية مع الهيئات المعنية لتقديم هذه الميزة الجديدة التي تتيح للمستثمرين استخدام الهوية الرقمية (UAE Pass ) لتحديث معلوماتهم الشخصية دون الحاجة إلى الحصول على مستندات مصرفية، وتأتي ضمن التزام السوق بتقديم خدمات أفضل وذات كفاءة أعلى للمستثمرين. كما تُعد هذه الترقية ضمن عملية التكامل الشاملة مع الجهات الحكومية الأخرى، واستكمالاً للعديد من المبادرات والإجراءات التي اتخذها السوق خلال العام الماضي لتشجيع مشاركة المستثمرين وتحسين سهولة وصولهم إلى خدماته والارتقاء بتجربة التداول، ومنها تمديد ساعات التداول وتخفيض العمولات.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
«القوى» يشيد بمشاركة «السيدات» في «الألعاب الخليجية»
الرياضي
«القوى» يشيد بمشاركة «السيدات» في «الألعاب الخليجية»
اليوم 16:45
العاصمة برلين
عربي ودولي
ألمانيا تواجه «جدري القرود» بهذه الإجراءات
اليوم 16:34
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن تقديم 8271 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 16:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©