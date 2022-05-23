سوق أبوظبي يحدِّث منصته الرقمية

أبوظبي(الاتحاد)

أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصية جديدة إلى منصته الرقمية "سهمي" تتيح للمستثمرين تحديث تفاصيل حساباتهم المصرفية خلال اقل من 60 ثانية مع خاصية الارتباط المباشر مع الجهة المعنية للبنوك، في خطوة جديدة تتماشى مع التزامه بتعزيز بنيته التحتية الرقمية وتعزيز التفاعل مع العملاء لأجل توسيع قاعدة المشاركين في السوق و ضمان الدقة، صحه البيانات، سهولة استلام الأرباح النقدية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أبرم اتفاقيات إستراتيجية مع الهيئات المعنية لتقديم هذه الميزة الجديدة التي تتيح للمستثمرين استخدام الهوية الرقمية (UAE Pass ) لتحديث معلوماتهم الشخصية دون الحاجة إلى الحصول على مستندات مصرفية، وتأتي ضمن التزام السوق بتقديم خدمات أفضل وذات كفاءة أعلى للمستثمرين. كما تُعد هذه الترقية ضمن عملية التكامل الشاملة مع الجهات الحكومية الأخرى، واستكمالاً للعديد من المبادرات والإجراءات التي اتخذها السوق خلال العام الماضي لتشجيع مشاركة المستثمرين وتحسين سهولة وصولهم إلى خدماته والارتقاء بتجربة التداول، ومنها تمديد ساعات التداول وتخفيض العمولات.