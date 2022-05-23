اتفاقية لتحديث توربينات الغاز في الطويلة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" عن توقيعها اتفاقية لتحديث أربعة توربينات غازية من طراز 9F من تصنيع شركة "جنرال إلكتريك" التي تتواجد في محطة الطويلة لتوليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في خطوة تهدف إلى تقليص كثافة الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.

وسيشمل تطبيق تحديث "مسار الغاز المتقدم" من "جنرال إلكتريك" على توربينات الغاز الأربعة من طراز ( 9F ) إجراء تحسينات تطال الأجهزة والبرمجيات بهدف تعزيز المرونة التشغيلية وزيادة استطاعة توليد الكهرباء وكفاءتها وتوافر توربينات الغاز. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا على توربينات الغاز من طراز (F-class ) في دولة الإمارات، بعد أن تم تطبيقها بنجاح على ستة توربينات أصغر حجماً من طراز (E-class ) في الدولة وعلاوة على ذلك، ستقوم "جنرال إلكتريك" بتطبيق حلول Live Outage ، وهي نهج جديد لتحسين الصيانة، وتمثل منصة رقمية تحل محل النهج الورقي، مما يقلل من مخاطر الأخطاء أو إعادة العمل، ويسرع من عمليات الصيانة للعملاء. كما ستقوم الشركة بتنفيذ التحديثات للمرة الأولى على مستوى العالم بالنسبة لأسطول توربينات (F 9).وبمجرد استكمال أعمال التحديث المقررة، من المتوقع أن ترتفع استطاعة الطاقة الناتجة من التوربينات الأربعة بما يصل إلى 72 ميجاواط لذات كمية الوقود المستهلكة. وبالنسبة لمستويات الاستطاعة السابقة والبالغة 920 ميجاواط، ستنخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يصل إلى 74 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة أكثر من 16 ألف سيارة عن طرقات دولة الإمارات.

و قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نلتزم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمراعاة أسس الاستدامة في جميع أنشطتنا وأعمالنا. ويشمل هذا الأمر تحسين كفاءة أسطولنا الحالي من توربينات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الطبيعي بالرغم من خططنا الرامية لبيع هذه الأصول والحصول على الطاقة اللازمة لعملياتنا من الشبكة العامة.

قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يشرفنا أن نتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتعزيز أداء محطة الطويلة لتوليد الكهرباء.