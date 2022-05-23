الإمارات و«الأوبك للتنمية» تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي(الاتحاد) التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً مع الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق.

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وعبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، السيد طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية، والسيدة مارتين ميلز هاجن مدير خدمات التمويل.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على المساهمة الفعالة في دعم كافة الخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يضعها الصندوق. وقال معاليه: «تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، ومنها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية وتوفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.»

وناقش الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة، منها موضوع إصدار دولة الإمارات للسندات السيادية وأوجه الاستثمار ضمن الإطار الاستراتيجي للصندوق، بما يضمن تنويع مصادر التمويل لتشمل قروض سوق رأس المال. بالإضافة إلى التباحث بشأن سبل توفير التدريب والدعم اللازم لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع.

واستعرض مدير عام الصندوق خلال الاجتماع آخر خطط ومشاريع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل خلال فترة خطة العمل 2021-2023 دعم البلدان الشريكة بناءً على توجهاته الاستراتيجية، مع التركيز على النقل والزراعة والطاقة، تمويل التجارة، وكذلك إقراض القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» هو منظمة تنموية دولية يديرها وزراء المالية في الدول الأعضاء، أنشئت في يناير1976، بهدف تقديم العون للدول النامية.