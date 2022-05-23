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شركات منافذ بيع بالتجزئة في أبوظبي تتعهد بتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية
شركات منافذ بيع بالتجزئة في أبوظبي تتعهد بتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية
23 مايو 2022 12:18

تعهدت شركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في امارة ابوظبي بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في امارة ابوظبي ابتداء من 1 يونيو المقبل لحماية بيئة الامارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية. 

وتلتزم الجهات الموقعة على تحصيل الرسوم واستخدامها في تنفيذ مبادرات مستدامة والمساهمة في جهود التوعية بخفض الاعتماد على المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقالت شيخة سالم الظاهري أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي خلال اجتماع ضم ممثلي 6 منافذ للبيع بالتجزئة الرئيسية بالإمارةإن  دولة الإمارات تستهلك 11 مليار من الأكياس البلاستيكية سنويا بما يعادل 1182 كيسا بلاستيكيا سنويا على مستوى الفرد فيما المعدل العالمي 307 أكياس للفرد سنويا.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأكياس البلاستيكية
مواد البيع بالتجزئة
إمارة أبوظبي
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