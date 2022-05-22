جمارك «دبي» و«أوزبكستان» تبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مافلونوف إكمال خوجا يوسوبوفيتش رئيس لجنة الدولة للجمارك لجمهورية أوزبكستان وعزيز ماحموتوف قنصل أوزبكستان في دبي.

وقال أحمد محبوب مصبح «نسعى إلى توثيق العلاقة مع الإدارات الجمركية في الدول الصديقة لدعم النمو في التبادل التجاريين مع الشركاء التجاريين، ونحرص على تبادل التجارب والخبرات معهم لإطلاعهم على التقدم الكبير الذي حققته دبي في مجال الخدمات التجارية والجمركية، ما مكنها من ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمي وعاصمة اقتصادية توفر فرصاً كبيرة لشركاء التجارة للاستفادة من تميزها في الربط بين الأسواق في مختلف القارات والدول، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع جمارك أوزبكستان لدعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان».

وأضاف: «توفر لنا اللقاءات المستمرة مع الإدارات الجمركية في دول الشركاء التجاريين للدولة فرصة مهمة للاستماع إلى متطلباتهم من الخدمات التجارية والجمركية اللازمة لتطوير التبادل التجاري المستقبلي مع الشركاء، حيث تعمل الدائرة على توفير افضل مستوى من الخدمات للتجار والمستثمرين، وقد نجحت جمارك دبي في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر تسهيلات متميزة للتجارة مع الدول الأعضاء في البرنامج، ويساهم في تمكين التجار والشركات من مواجهة التحديات الراهنة في بيئة التجارة الدولية».