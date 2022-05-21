ناقلات إماراتية تطلق رحلات طيران موسمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت ناقلات وطنية إماراتية عن إطلاق رحلات موسمية مؤقتة لوجهات صيفية فريدة تتميز بجمال طبيعتها من غابات أو بحار أو جبال أو ينابيع.

وتطلق هذا الناقلات رحلات موسمية إلى أكثر من 10 وجهات سياحية تتركز معظمها في أوروبا، وذلك بدءاً من منتصف شهر يونيو المقبل.

وبحسب ما أعلنته الاتحاد للطيران، فإن الطلب المتزايد على السفر جعلها تُطلق رحلات موسمية بدءاً من منتصف يونيو المقبل إلى وجهات جديدة للاستفادة من ذروة الطلب خلال فصلي الصيف والشتاء، والتي تضمّ رحلات إلى زنجبار، ومالقا في جنوب إسبانيا، وجزر ميكونوس وسانتوريني وكريت في اليونان، ونيس في فرنسا، حيث ستطلق رحلاتها إلى كريت ونيس ومالقا في 15 من يونيو، بينما تطلق رحلات سانتوريني بدءاً من 16 يونيو المقبل، في حين تطلق رحلاتها إلى زنجبار بدءاً من 17 يونيو المقبل.

بدورها، أعلنت شركة العربية أبوظبي، عن بدء تسيير رحلاتها الموسمية من أبوظبي إلى مدينة طرابزون التركية إضافة إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، اعتباراً من 15 يونيو 2022، وأعلنت الشركة مؤخراً أيضاً عن إطلاق رحلاتها الموسمية إلى العاصمة الجورجية تبليسي ابتداءً من 16 يونيو المقبل.

وستسير«فلاي دبي» رحلات إلى عشر وجهات اعتباراً من 23 يونيو. ويشمل ذلك استئناف رحلاتها ​ إلى الوجهات الصيفية الموسمية ذات الشعبية العالية بين المسافرين مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات، ومنذ بداية عام 2022، أطلقت فلاي دبي رحلات إلى ست وجهات جديدة شملت العلا أحدث وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وكذلك استئناف الرحلات إلى محطتها الثانية في إسطنبول وهو مطار صبيحة كوكجن. كما ​ نمت شبكة الناقلة إلى 100 وجهة، مع بدء الرحلات إلى عشر وجهات إضافية، وخاصة الوجهات الصيفية الموسمية.