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الإمارات خامس أكبر مصدر للشاي في العالم
الإمارات خامس أكبر مصدر للشاي في العالم
22 مايو 2022 01:50

أبوظبي (وام)

حلت دولة الإمارات من بين أهم 5 دول مصدرة للشاي في العالم بإجمالي صادرات يبلغ نحو 1.2 مليار درهم في العام 2020، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأوضحت بيانات المركز أن أهم 5 دول في العالم في صادرات الشاي هي: الصين وسيريلانكا وكينيا والهند والإمارات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الدول التي صدرت لها دولة الإمارات الشاي وصل إلى 154 دولة في العام الماضي 2021. 
وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أن حجم تجارة الشاي في دولة الإمارات وصل إلى نحو 1.859 مليار درهم تشمل صادرات بقيمة 968 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 128 مليون درهم وواردت بنحو 763 مليون درهم.
وأفادت «التنافسية والإحصاء» أن حجم تجارة الإمارات من الشاي في الربع الأول من العام الجاري بلغ 586 مليون درهم تشمل صادرات بقيمة 310 ملايين درهم وإعادة تصدير بقيمة 51 مليون درهم وواردات بنحو 224 مليون درهم. ونوهت إلى أن حجم إنفاق الأسر في دولة الإمارات على الشاي سنوياً بلغ حوالي 290 مليون درهم وفق بيانات عام 2019، المستندة إلى مسح دخل وإنفاق الأسرة. وذكرت البيانات أن عدد المقاهي وأماكن تقديم الشاي في دولة الإمارات وصل إلى 14567 حتي 19 مايو الجاري.

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